العدوان الإسرائيلي على دمشق يخلف خسائر مادية كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأربعاء، أن هجومًا جويًا إسرائيليًا من اتجاه بعلبك في لبنان، استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية السورية، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، وتمكنّت من إسقاط بعضها.

وفي سياق متصل، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، للمرة الثانية هذا اليوم.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، بحسب بيان صادر عنها، أنه قد تمت إصابة القاعدة بشكل مباشر.

استمرار الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا:

وتعرضت القوات الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة السورية، في وقت سابق من اليوم، لقصف صاروخي.

وكانت شبكة "سكاي نيوز"، أفادت أمس الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في حقل "كونيكو" في ريف مدينة دير الزور السورية.

كما أفادت قناة "الميادين" اللبنانية، بأن طائرة مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة أمريكية قرب قرية قسرك شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات "التحالف الدولي" بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

هجوم الطائرة المسيرة:

وكان الجيش الأمريكي أسقط الأحد، طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.