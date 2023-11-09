شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 600 مليار جنيه.. مشروعات تنموية واسعة لمصر في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الدولة المصرية مشروعات في سيناء بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، وبلغت قيمة مشروعات شمال سيناء ما يقرب من 290 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كافة المجالات، وتبلغ الاستثمارات المستهدف القيام بها فى شمال سيناء خلال الخمس سنوات القادمة نحو 363 مليار جنيه، منها 302 مشروع في مدن (رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل) بهدف تحسين مستوى الحياة لأهالي شمال سيناء. وفيما يلي يتم توضيح مسارات التنمية في القطاعات المختلفة على النحو التالي كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

• قطاع التعليم: تم فتح عدد من الكليات في جامعة العريش، منها: كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومركز بحوث أسماك، وعلوم البحار، بالإضافة إلى المدرسة اليابانية في العريش، والإنشاءات الجارية للمدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

• قطاع الصحة: تم تنفيذ مشروعات بنحو مليار جنيه، ومن المستهدف ضخ استثمارات بنحو 8.3 مليارات دولار بهدف إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، وقد تم تطوير مستشفى بئر العبد المركزي ومستشفى نخل، وجارٍ تطوير مستشفى العريش العام.

• التنمية الصناعية: تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش.

• التنمية السياحية: تم تنفيذ مشروعات تنمية سياحية باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه. ومن المشروعات المخطط تنفيذها بشمال سيناء، مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة، وكذلك إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وتحديدًا في مدينة العريش.

• خدمات متنوعة: تم تنفيذ مشروعات وخدمات للمواطنين منها: الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وتطوير الاستادات والمساجد، ومن المخطط تنفيذ مشروعات خدمية بنحو 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل في مسار التنمية المجتمعية من خلال الندوات والأنشطة الثقافية والرياضية. وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي، تم تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر والتمويل الميسر لتشجيع الإنتاج ودعم الشباب.

• البنية الأساسية: نفذت الدولة عددًا من المحطات منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، وتم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، وتم تخصيص 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وبلغت الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء التي تم تنفيذها بنحو نصف مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى بند تنفيذ المدن الجديدة مثل: مدينة بئر العبد الجديدة، ومدينة رفح الجديدة.