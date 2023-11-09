"إسكان النواب": أولوية خاصة لمشروعات التنمية والتعمير فى شبه جزيرة سيناء

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلقاء الضوء على قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست بشكل على تغيير خريطة مصر.

وخلال الفترة الأخيرة، زادت المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، وذلك بفضل مدن الجيل الرابع التى انطلقت بدايتها في عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها في التوسع العمراني وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس ، فضلا عن أن هذا الجيل من المدن سيكون بمثابة مركز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البداية للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة في المدن الذكية .

وفي هذا الصدد، اختصت اللجنة قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية، بنصيب كبير خلال اجتماعاتها المقبلة.

وفيما يلى نستعرض أبرز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة فى هذا المحور على وجه التحديد:

1- متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات التنموية.

2- دراسة كيفية تحفيز التسكين في التجمعات العمرانية الجديدة.

3- بحث كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية.

4- متابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها.

5- بحث سبل التوفيق بين المخطط الاستثماري والمخطط العمراني.

6- متابعة خطط واستراتيجيات تعميم مبدأ البناء الأخضر.

7- متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات.

8- دراسة تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

9- متابعة تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

10- متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة، الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع الفئات.

11- دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.