اكد مسؤول أميركي لقناة "الجزيرة" إسقاط الحوثيين مسيرة تابعة للقوات الأميركية فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن. وفي وقت سابق، اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان، بانه "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية "MQ9" أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي، وقد تم إسقاطه ابعون الله بالسلاح المناسب".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي للجزيرة: نؤكد إسقاط الحوثيين مسيرة تابعة للقوات الأميركية فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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