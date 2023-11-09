افاد مصدر عسكري لوكالة الانباء السورية "سانا" بانه "حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: خسائر مادية جراء عدوان اسرائيلي من اتجاه بعلبك مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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