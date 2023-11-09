صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأميركية في العراق ولا تأكيدات بوقوع هجوم

دوت صفارات الإنذارات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تقع بها السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد للتحذير من هجوم محتمل مساء اليوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير عن وجود آثار لمقذوفات أو ضحايا.
والقوات الأمريكية والدولية الموجودة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى في ظل شن عشرات الهجمات على قواعدها في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وذكر مسؤولون أميركيون إن أغلب الهجمات فشلت في بلوغ أهدافها بسبب قوة أنظمة الدفاع. وحملوا مسؤولية الهجمات على جماعات تدعمها إيران.
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