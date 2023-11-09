الجيش الأوكراني يتهم روسيا بقصف سفينة مدنية متجهة إلى مرفأ في منطقة أوديسا

أعلنت الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخا على سفينة مدنية أثناء دخولها ميناء في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمها بجروح ومقتل ملاح يوجه السفينة.
وأفاد الجيش الأوكراني "يواصل العدو ترهيب حركة الملاحة المدنية مطلقا صاروخا مضادا للرادارات باتجاه أحد موانئ منطقة أوديسا من طائرة تكتيكية في البحر الأسود". وأضاف "الصاروخ أصاب هيكل سفينة مدنية ترفع علم ليبيريا أثناء دخولها إلى الميناء".
وأشار إلى أن ملاحا من الميناء قتل فيما أصيب عامل آخر في المرفأ بجروح. وأوضح "أصيب ثلاثة من أفراد الطاقم وهم مواطنون من الفيليبين بجروح، نقل أحدهم إلى المستشفى".
بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في تموز الماضي، حذرت موسكو من أن أي سفينة تدخل الموانئ الأوكرانية قد تعتبر هدفا عسكريا محتملا.
نتيجة لذلك أعلنت أوكرانيا إطلاق "ممر إنساني" بحري جديد للسفن المدنية يتجنب المياه الدولية.
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