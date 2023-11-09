لجنة تحقيق في الكونغرس الأميركي تستدعي نجل بايدن وشقيقه

استدعت لجنة في الكونغرس الأميركي تسيطر عليها المعارضة الجمهورية نجل جو بايدن وشقيقه الأربعاء في إطار تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس عن منصبه.

واوضح رئيس اللجنة جيمس كومر في بيان، "تابعت لجنة التحقيق بمجلس النواب المسار المالي وجمعت سلسلة من الأدلة التي توضح كيف كان جو بايدن على علم بمخططات استغلال النفوذ التي تديرها عائلته، وشارك فيها، واستفاد منها".

واستدعى النائب الجمهوري البارز نجل الرئيس وشقيقه جيمس بايدن للمثول أمام الكونغرس في مطلع كانون الأول "لاستجوابهما بشأن هذه الأدلة".

ويتهم الجمهوريون الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب منذ كانون الثاني، الرئيس الديموقراطي بالكذب على الشعب الأميركي بشأن الشؤون التجارية المثيرة للجدل لابنه الأصغر هانتر في الخارج، وهو ما ينفيه الرئيس بشكل قاطع.

ويلقى هذا التحقيق معارضة شديدة من الديموقراطيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إنه تحقيق مستمر منذ عام ولم يكشف عن أدنى مخالفة للرئيس، بكل بساطة لأنه لا توجد أي مخالفة".

وليس أمام التحقيق أي فرصة للنجاح تقريبا، لكنه قد يسبب مشاكل لبايدن في ضوء ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.