مجددا.. نتنياهو يرفض أي وقف لإطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، رفضه مجددا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية أنباء عن وساطة قطرية من أجل هدنة انسانية

وخلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية، قال نتنياهو: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرا واحدا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، ذكرت الهيئة الرسمية أنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أن "حماس" تحتجز أكثر من 200 أسير، اختطفتهم أثناء الهجوم على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.