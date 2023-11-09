شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية من اتجاة لبنان استهدف خلالها بعض النقاط العسكرية جنوبي سوريا ما تسبب في وقوع خسائر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري، قوله، «حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان». وأوضح المصدر العسكري أن الطيران الإسرائيلي استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.