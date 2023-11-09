انت الان تتابع خبر قائد شرطة البصرة يكشف لـ السومرية تفاصيل "المشاجرة المسلحة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد، تفاصيل "المشاجرة المسلحة" التي حدثت وسط المدينة، مؤكداً استتباب الوضع الأمني.

وقال زويد في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت في منطقة الحيانية والقطعات الأمنية التابعة لقيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة البصرة طوقت المكان والقت القبض على الطرفين".

وأضاف أن "الوضع هادئ والامن مستتبب والناس وضعها طبيعي داخل المحافظة"، مشدداً بالقول "أنا اتجول في المحافظة وبكل شوارعها".



وكان مصدر أمني أفاد، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة مسلحة وسط مدينة البصرة.