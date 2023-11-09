شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أرصاد: ظاهرة النينيو ستستمر حتى أبريل على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتقد خبراء أرصاد أمميون أن ظاهرة النينيو الجوية، التي تسبب ارتفاع درجات الحراراة عالميا، ستستمر حتى نيسان/ أبريل المقبل على الأقل.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة النينيو من المقرر أن تنحسر تدريجيا في الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تموز/ يوليو أن الظاهرة الجوية عادت للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

ويمكن أن تفاقم ظاهرة النينيو تداعيات التغير المناخي بسبب تأثيرها الذي يزيد الدفء، وله تأثيرات متنوعة على مناطق مختلفة من العالم.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على مدار ثلاثة أشهر حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، أن تصل درجات الحرارة لمعدلات فوق المتوسطة في جميع المناطق اليابسة في العالم تقريبا فيما يتعلق بنمط ظاهرة النينيو المناخية.

ومن المتوقع أن يزداد سقوط الأمطار في منطقة القرن الأفريقي، وحوض نهر ريو دي لا بلاتا بأمريكا الجنوبية، وجنوب شرقي أمريكا الشمالية، وأنحاء من وسط آسيا وشرقيها، فضلا عن المنطقة الاستوائية على طول خط الاستواء.

وتشير التوقعات أيضا إلى تسبب النينيو في تراجع سقوط الأمطار في عدة أماكن أخرى، من بينها الجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب شرق آسيا.