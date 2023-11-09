استشهاد 19 فلسطينيا بقصف منزل شمال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه مجازر جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد 19 فلسطينيا إثر قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلاً مأهولاً شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الداخلية بغزة بأن 19 فلسطينيا استشهدوا إثر غارة للاحتلال بجوار مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استهدف الطيران الحربي منطقة مسجد الألباني وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وقصف منزلاً في محيط مستشفى الشفاء وسط غزة.

ولم تتوقف جرائم الاحتلال عند هذا الحد، بل أصيب أيضا 9 فلسطينيين على خلفية قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ذات السياق قصفت طائرات الاحتلال أربعة مساجد في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إنها ️تمكّنت من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري

وأضافت نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى.

وأشارت إلى أن آلاف الجرحى من الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة لا يتوفر لها العلاج في مستشفيات قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا وإصابة 26475 مواطنا.