رئيس لجنة الاستخبارات بالشيوخ الأمريكي: نضغط لتتخذ إدارة بايدن إجراءات بشأن الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ليس من مصلحة الحكومة الإسرائيلية العنف الذي يمارسه المستوطنون

وتابع رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان، وأضغط مع زملائي لتتخذ إدارة بايدن إجراءات بشأن الضفة الغربية".

وفي وقت سابق قالت شبكة CNN الأمريكية، إن "مسؤولون أمريكيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها".

وتابعت شبكة CNN عن مصادر، اليوم الأربعاء: ذهول لدى بعض المسؤولين الأمريكيين جراء صور متواصلة للشهداء المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الشبكة الأمريكية، إلى تصاعد القلق والغضب في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة.