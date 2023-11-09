العثور على جثة أربعيني بالطريق العام في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، على جثة أربعيني ملقاة على الطريق العام في ظروف غامضة، بمنطقة البيجية، قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بالعثور على جثة شخص أربعيني ملقاة على الطريق العام في قرية أولاد عمرو، مركز قنا.

وبعد الفحص من قبل قوات الأمن برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية في قنا، تبين العثور على جثة شخص يُدعى "سيد، يبلغ من العمر 41 عامًا، ليس به أي إصابات ظاهرية، ملقاة على الطريق العام في منطقة البيجية قرية أولاد عمر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.