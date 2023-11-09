شقق بالإيجار ومد فترة إعفاء وارادت الذهب.. أبرز قرارت الاجتماع الأسبوعي للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات، أبرزها الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومنح الرخصة الذهبية لشركة السكك الحديدية، وطرح شقق بالإيجار.

ويرصد "الخليج 365" أبرز قررات اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، كما يلي:

بـ 4 محافظات.. الحكومة توافق على إطلاق وحدات سكنية بالإيجار - الشروط والأسعار

اعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

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130 ألف وحدة بالمدن الجديدة.. الحكومة تعدل شروط "سكن لكل المصريين"

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3.

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الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالبلاد

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

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قرار حكومي جديد بشأن وارادات الذهب من الخارج

ووافق وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024.

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الحكومة تسمح لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة للقوارب الحديثة

وقرر المجلس الموافقة، على مشروع قرار المجلس بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.

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الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بالعين السخنة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.

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الحكومة توافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

كما وافق، مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وقرر المجلس أثناء اجتماعه، الموافقة على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

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مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لشركة السكك الحديدية

وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

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الحكومة تعدل بروتوكول بين "الهجرة والإسكان" لرفع الوعي بالقرى الأكثر احتياجا

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة".

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مجلس الوزراء يوافق على طلب "السياحة" بترميم ودرء الخطورة عن مواقع أثرية ومتاحف

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

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