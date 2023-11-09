الوزير يكشف مشكلات مشروعات النقل البحري وطريقة حلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مشروعات النقل البحري في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيتم تدشين خط نقل مراكب سريع من ميناء محلي لميناء دولي آخر بنفس العملة الأجنبية في كل دولة، مبينا أن تسيير الخط سيكون بين الموانئ المصرية والإيطالية، عبر مينائي دمياط وتريستا.

وتابع الوزير : اكتشفنا مشكلات بيروقراطية كثيرة في مجال النقل البحري لتسيير حركة التجارة، وكل الفلاحين يمكنهم تأسيس جمعية تعاونية لتصدير الخضروات والفاكهة حال تقصير المصدرين، اافتا إلى أن سياحة اليخوت يوجد بها عدد من الشكاوى رصدها الرئيس السيسي وأبرزها البيروقراطية حتى وجه الرئيس السيسي بتعظيم تلك السياحة، من خلال منصة النقل البحري التي تنهي كل الإجراءات والموافقات بضغطة زر واحدة.

وأردف الوزير أننا تحركنا بدعاية قوية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بإنهاء تصديق سياحة اليخوت في نص ساعة فقط، وهناك تطور في ملف سياحة اليخوت مع السعودية من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم .

واختتم الوزير :نتعاون مع وزراء النقل العرب لتعظيم سياحة اليخوت، وتشغيل طريق النقل العربي للربط بين مصر والأردن، والعراق أيضا وافقت على التعاون مع مصر في طريق النقل العربي.