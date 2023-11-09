التموين: صرف 50% من سلع شهر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف ما يقرب من 50% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجاري حيث يستفيد من صرف السلع ما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين علي 22 مليون بطاقة

وتستمر الوزارة في ضخ السلع ضمن مباردة التخفيض ل7 سلع غذائية تشمل 48 نوع من السلع كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد تلقى تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، حيث تم التعاقد على شراء ‏‏100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.