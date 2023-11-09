البنتاغون: ضربة أميركية على موقع في سوريا استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري

اعلن البنتاغون عن ضربة أميركية على موقع في سوريا مرتبط بإيران، ولفت الى ان القوات الأميركية نفذت ضربة في إطار الدفاع عن النفس على منشأة بشرق سوريا.
واوضح البنتاغون بان الضربة رد على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأميركية في العراق وسوريا، ولفت الى ان الضربات الأميركية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها.
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