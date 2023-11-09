اشار رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وورنر الى انه "ليس من مصلحة الحكومة الإسرائيلية العنف الذي يمارسه المستوطنون، وانا أضغط مع زملائي لتتخذ إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن إجراءات بشأن الضفة الغربية".
ولفت وورنر الى انه "إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.