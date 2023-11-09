رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان

اشار رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وورنر الى انه "ليس من مصلحة الحكومة الإسرائيلية العنف الذي يمارسه المستوطنون، وانا أضغط مع زملائي لتتخذ إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن إجراءات بشأن الضفة الغربية".

ولفت وورنر الى انه "إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي وهذا تظهره الاحتجاجات في كل مكان".