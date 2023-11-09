هاشم: توسع الحرب ليس بيد لبنان ولا أي فريق داخلي أو دولي هو موضوع تفرضه الظروف والمستجدات

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى "إننا نعيش الحرب منذ 8 تشرين الاول بينما البعض يتعاطى وكأنه غير معنيّ"، مضيفاً أن الكلام عن مخاوف من الحرب "ينم عن غياب عن الإدراك وتجاهل للحقائق"، لكنه يعد أن هذا الأمر "ليس جديداً، وهو مستمر منذ عام 1948 حيث نعيش هنا على الحدود في حالة حرب دائمة، فيما كل لبنان كان ينعم بالهدوء والاستقرار وكأن شيئاً لم يكن".

ولفت في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، الى "إننا، في المنطقة الحدودية في العرقوب، نتعاطى مع ما يجري بواقعية، منذ وجود العدو على حدودنا الجنوبية والحرب قائمة، وبات القصف اليوم ضمن روتين اعتدنا عليه نحن سكان المنطقة الحدودية من أعالي سفوح جبل الشيخ إلى الناقورة غرباً"، لافتاً إلى نقاط أكثر سخونة من أخرى، وأكثر خطراً من مواقع أخرى، حسب البُعد الجغرافي عن المواقع الإسرائيلية، وأخرى تتعرض لنيران مباشرة منها "ما يمنع الوصول إلى الكثير من الحقول"، مشيراً إلى أن "أكثرية المزارعين لم يصلوا إلى حقول زيتونهم في العرقوب"، فيما "يعاني السكان من نقص في الأمور الحياتية" مثل تضرر شبكات الكهرباء بفعل القصف، و"تعمل فرق الصيانة دون انقطاع لإصلاحها ضمن الإمكانات المتواضعة بمواكبة من الجيش واليونيفيل"، إلى جانب "خطر القصف الدائم وفي أي لحظة الذي يعيشه المدنيون ومزودو الخدمات في المنطقة".

ورأى إن "توسع الحرب ليس بيد لبنان ولا أي فريق داخلي أو دولي، هو موضوع تفرضه الظروف والمستجدات، فنحن لا نعيش بمعزل عن غزة وفلسطين التي نعدها قضية الأمة جمعاء وتعني الجميع على المستوى الإنساني"، مضيفاً: "من يسع لعدم توسع الحرب وحماية لبنان، كما يقول الزائرون الأجانب، فعليه أن يذهب إلى غزة وإيقاف العدوان. هناك البداية والنهاية".