عبداللهيان: وقت استمرار جرائم تل أبيب ينفد بسرعة ونتانياهو جعل أسس الكيان الإسرائيلي أكثر اهتزازًا

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "وقت استمرار جرائم تل أبيب ينفد بسرعة". ورأى أنّ "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هي أنّه جعل أسس الكيان الإسرائيلي أكثر اهتزازًا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة بشكل واضح"، مشيرًا إلى أنّه "لا شك أن المستقبل لفلسطين".

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