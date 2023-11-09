الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 756 شاحنة محملة بالمساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه "استلم ما يصل إلى 756 شاحنة مساعدات منذ 21 تشرين الأول، أي ما يقرب من 39 شاحنة يوميًا، عبر معبر رفح الحدودي من الهلال الأحمر المصري"، مضيفا أن "إدخال الوقود إلى قطاع غزة لم يتم حتى الآن بسبب "سلطات الاحتلال".

واوضح ان "فرق الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت امس 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف من الكويت، عبر معبر رفح".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الى أن "المساعدات تشمل الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية واللوازم الطبية والأدوية".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.