الشرطة البرازيلية اوقفت شخصين بشبهة تحضيرهما لتنفيذ "هجمات" قال الموساد انها بتدبير من حزب الله

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية أنها "أوقفت شخصين بشبهة تحضيرهما لتنفيذ "هجمات" قال الموساد إنها تستهدف الجالية اليهودية في البلاد بتدبير من "حزب الله".

وأوضحت الشرطة في بيان أن "التوقيف تمّ في ساو باولو في إطار عملية أمنية تهدف إلى "إحباط استعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد".

كذلك، نفذت الشرطة 11 عملية تفتيش في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وبرازيليا.

من جهته، لفت جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في بيان، الى إنّه "تعاون مع السلطات البرازيلية لإحباط هجوم في البرازيل، خطط له "حزب الله"، بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".

وتحدث الموساد عن "خلية إرهابية يديرها حزب الله لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في البرازيل"، مشيرا الى أنّ "حزب الله والنظام الإيراني يواصلان العمل في جميع أنحاء العالم لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية".

وبحسب محطة "تي في غلوبو" التلفزيونية البرازيلية، فقد طلبت السلطات البرازيلية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لتوقيف شخصين مواطنين الجنسيتين البرازيلية واللبنانية وموجودين حالياً في لبنان.