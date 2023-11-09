الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وإصابة 5 خلال المعارك الدائرة في غزة أمس

اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل ضابط وإصابة 5 خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأربعاء".
يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 تشرين الاول الماضي.
وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.
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