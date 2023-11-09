أكثر من 100 موظف في الكونغرس الأميركي طالبوا بادين بوقف الحرب في غزة

ذكر موقع "the hill" الأميركي، أن "أكثر من 100 موظف في الكونغرس الأميركي، طالبوا الرئيس جو بادين بتحرك فوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وإيقاف الحرب".

وأشاروا في رسالة رفعوها إلى بايدن وقرأوها في وقفة أمام الكونغرس، أن "حصيلة الضحايا في غزة تحتم التحرك على الفور لمنع وقوع مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين". وشددوا على أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالوسائل العسكرية".

ولفتوا في بيانهم الى "اننا موظفين في الكونغرس لم نعد نشعر بالارتياح للبقاء صامتين.. لقد روعتنا الهجمات الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين، كما روعنا الرد الساحق من جانب الحكومة الإسرائيلية الذي قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة".

وأضافوا "ناخبونا يطالبون بوقف إطلاق النار، ونحن الموظفون الذين نجيب على دعواتهم.. معظم رؤسائنا في الكابيتول هيل لا يستمعون إلى الأشخاص الذين يمثلونهم".

وتابع البيان "نطالب قادتنا بالتحدث والدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والوقف الفوري للتصعيد الآن".