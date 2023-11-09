انت الان تتابع خبر عبر رفح.. دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت لجنة الهلال الأحمر في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)،: "استقبلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف من الكويت، دخلت عبر معبر رفح".وأشارت إلى أن الشاحنات كانت محملة بالأغذية والمياه والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأكدت لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 756 شاحنة، ما يساوي 39 شاحنة في اليوم تقريبا.

وأشارت إلى أن سلطات إسرائيل لم تسمح بدخول الوقود لقطاع غزة حتى الآن.

