انت الان تتابع خبر "إسرائيل" تُعلق عملياتها البرية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان نشر عبر موقع الإلكتروني، قال الجيش إنه "علق عملياته البرية في غزة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال المحلل العسكري لدى صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس هرئيل، إن المعارك في قطاع غزة أكثر تعقيدا من الصورة التي يرسمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ورأى هرئيل أنه يجب "عدم الانجرار وراء التفاؤل المفرط" الذي يبديه القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون بشأن سير العمليات البرية في قطاع غزة.

وأشار المحلل العسكري إلى أن العمليات البرية -يوم الاثنين الماضي- كانت قليلة رغم أن القوات الإسرائيلية تطوق مدينة غزة، وتتوغل في مناطق بأطراف القطاع.

وتابع قائلا، إن القتال أمس الثلاثاء كان أكثر ضراوة، لكن "لا يزال هناك انطباع بأن حماس تفضل في بعض الأماكن ترك أفرادها المقاتلين في الأنفاق تحت الأرض، وإرسال فرق صغيرة فقط ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مع التركيز على إطلاق القذائف المضادة للدبابات من مسافة قريبة، ومحاولات زرع عبوات ناسفة في الدبابات وناقلات الجنود".

ورأى هرئيل أن حماس من خلال خطتها القتالية الحالية ربما تحاول الاحتفاظ بمعظم قواتها بهذه الطريقة.

وذكر أن رفض حماس -حسب تحليله- إجراء مفاوضات حقيقية بشأن إطلاق سراح المحتجزين لديها على نطاق واسع، قد يشير إلى أن "قيادتها لا تنظر إلى وضعها الحالي على أنه حرج".

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل قرابة 35 من جنوده وضباطه منذ بدء توغلاته البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن إقراره بوقوع عدد من الإصابات الخطيرة، لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، وتبث بشكل شبه يومي مشاهد لالتحام مقاتليها مع القوات المتوغلة وتدمير العديد من الدبابات والآليات