شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. الفيضانات تهدد 192 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد هطول أمطار غزيرة، تعرض 192 ألف شخص بالقرب من أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" و"كانشي" لخطر الفيضانات، حسبما ذكرت مقاطعة با دو كاليه الفرنسية مساء الأربعاء.

وبسبب مخاطر الفيضانات، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

ومنذ بدء الفيضانات يوم الاثنين، جرى استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة، وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص، وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلًا.

فيضان الأنهار الصغيرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس"، إن الأمطار المستمرة تسببت أيضًا في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

وعلى مدى الأيام الـ20 الماضية، سقطت 3 أضعاف كمية الأمطار المعتادة، وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في 6 أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله.

وأظهرت صور جوية التقطتها صحيفة "لا فوا دو نورد"، مساحات كبيرة من الأرض غارقة بالماء.