شكرا لقرائتكم خبر عن إعانات ومنح ومكافآت لنشر أبحاث و تجارب لرفع مستوى القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وزارة الصناعة الحق فى أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة، إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

تضمن القانون حزمة من الإجراءات الخاصة لتشجيع الصناعة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى، لزيادة الاستثمارات وجلب مزيد من رؤس الأموال، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط، بداية من مد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.

ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو فى بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.

تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية، وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين، ويجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات المواصفات و التصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.