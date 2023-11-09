"النشرة": هدوء حذر جنوبًا يخرقه على فترات تحليق لطيران التجسس الإسرائيلي

يخيّم هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في القطاع الشرقي، يخرقه على فترات متقطعة تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا، العرقوب، تلال كفرشوبا، سهل الماري وجبل الشيخ، وصولًا حتى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح خاصة فوق تلال عرمتى سجد، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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