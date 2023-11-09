اشار المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، الى ان "وسائل اعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة تناقلت صباح اليوم، ان وزير الدفاع قدم الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لائحة بأسماء ضباط في الجيش لتعيينهم في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. واجتهدت بعض وسائل الاعلام في تحليلات وروايات معروفة المصدر".
واكد في بيان، ان "هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وهي تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تتولاها جهات معنية تتولى الترويج لتسريبات لا تنطبق مع الواقع، لا بل تسيء الى المؤسسة العسكرية خلافا لما يروج له هؤلاء المسربين من حرص على الجيش ودوره في هذه الظروف العصيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع: أخبار تسيء للمؤسسة العسكرية لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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