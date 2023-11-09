قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب غزة إثر غارات على القطاع

أفادت قناة "الجزيرة"، عن قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وذلك بعد غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. بدوره، أكّد الإعلام الحكومي في غزة، أنّ 60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس. ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عنيفة تستهدف المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسط ترقّب لهدنة إنسانية بوساطة قطرية.

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