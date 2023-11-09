"سي إن إن": الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

افادت شبكة "سي إن إن" بأن "الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في إطار النزاع بين بين حركة حماس وإسرائيل".

وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤول عسكري أميركي كبير، أن "واشنطن اتخذت الإجراءات اللازمة لإبلاغ إيران بأنها لا تسعى إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط"، مشيرا الى ان "في ضوء التوترات المتصاعدة بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، اتخذنا خطوات إضافية للتواصل المباشرة مع إيران والجماعات التابعة لها في العراق ولبنان وشركائنا الإقليميين".

وأضاف: "نسعى بهذه الخطوات إلى توضيح أن عملياتنا العسكرية لا تعني تغيير نهجنا تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس، وليس لدينا نية لتصعيد الصراع في المنطقة".

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني، وذلك ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة "حماس" بإطلاقها عملية "طوفان الأقصى منذ 7 تشرين الاول الماضي

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.