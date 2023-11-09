الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 35 منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 35 منذ بدء العملية البرية في غزة. ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عنيفة تستهدف المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي والمضي بالتوغّل البرّي في القطاع حيث تقوم الفصائل الفلسطينية بالتصدّي له، وسط ترقّب لهدنة إنسانية بوساطة قطرية.

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