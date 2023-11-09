المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة: يجب السماح لتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح

اعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لقناة "الجزيرة"، انه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة"، مؤكدا انه "يجب السماح لتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح".

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 تشرين الاول الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.