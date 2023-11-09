انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم بسرقة إطارات عجلات بـ40 مليوناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز بغداد / مكتب الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة كمية من إطارات عجلات كبيرة الحجم تقدر قيمتها بـ(40 مليون دينار) من داخل أحد المحلات التجارية في مجمع المشن بمنطقة الكرادة ببغداد".وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق، فقرر توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضافت ان "مفارز مكتب الاعظمية، ألقت القبض على متهم آخر، بسرقة الحقائب النسائية بالجرم المشهود، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وعرضه أمام قاضي التحقيق وتوقيفه أصوليا استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".