انت الان تتابع خبر لاجئة عراقية وتولت مناصب عليا بواشنطن.. من هي سفيرة أمريكا الجديدة في مصر؟ والان مع التفاصيل

وتولت مصطفى جارج عدة مناصب، بحسب البيت الأبيض، شملت سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي.

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة الأمريكية لدى القاهرة في بيان لها على منصة "إكس"، إن السفيرة ستتولى مهامها "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية الأمريكية المصرية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

كما شغلت مناصب دبلوماسية في الحكومة الأمريكية، حيث عملت مستشارة لنائب الرئيس السابق جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وشغلت منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، وعملت أيضا في سفارة الولايات المتحدة بالبرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي بالهند.

وهيرو مصطفى من مواليد محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق عام 1973، قضت سنتان من طفولتها في مخيم للاجئين، وفي عام 1976 منحت عائلتها حق اللجوء في الولايات المتحدة.

ونشأت في ولاية داكوتا الشمالية، وكانت قصة عائلتها موضوع الفيلم الوثائقي "American Hero"، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.

وهيرو أم لطفلتين، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن وعلى درجة الماجستير من جامعة برينستون، وتجيد عدة لغات هي: الإنجليزية، الكردية، والعربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، بالإضافة إلى البرتغالية.

ووفقا للبيت الأبيض، شملت مهامها الأخرى في واشنطن مديرة شؤون إيران والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى مدير شؤون العراق وأفغانستان.

وعملت مصطفى جارج أيضا في الخارج كمنسق مدني أمريكي رئيسي في الموصل بالعراق، وموظف قنصلي في بيروت بلبنان، ومسؤول سياسي في أثينا باليونان. وهي حاصلة على جائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق في لغة أجنبية.