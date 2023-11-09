انت الان تتابع خبر "خطأ مطبعي".. الجيش "الإسرائيلي" يتراجع عن تعليقه الحرب البرية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة.حيث أن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وقال الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري تابع لحركة" حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس غربي جباليا في شمال القطاع".

وذكر أنه "خلال عملية السيطرة على الموقع خاض المقاتلون معركة وجها لوجه ضد المخربين التابعين لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الذين تواجدوا في الموقع سواء فوق الأرض وفي مسار تحت أرضي في المنطقة".

وأضاف: "استكمل المقاتلون السيطرة على الموقع بعد 10 ساعات من القتال، وقضوا على المخربين، وضبطوا العديد من الوسائل القتالية، وكشفوا عن فتحات الأنفاق الإرهابية، منها فتحة وُجدت على مقربة من روضة أطفال والتي تؤدي إلى مسار تحت أرضي واسع النطاق".

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 352.