انت الان تتابع خبر الإطاحة بمطلوبين اثنين بتهم الإرهاب وتجارة الآثار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بمطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة الآثار في قضاء التاجي ومنطقة السيدية ببغداد، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين 1/4 إرهاب و44 آثار".



وأضاف أنه "تم ضبط بحوزة أحدهما لوحة وأختام أثرية، حيث تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".

