اخبار العالم

ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حدّدت أمانة بغداد جملة ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تتضمن شروطا محددة لطريقة لصق الاعلانات وأين يجب وضعها.

أما في حال المخالفة، فيتم ضبط المخالفات من قبل البلديات وفرض الغرامات.

ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟
التفاصيل في الفيديو

https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473160-638351103558172162.jpg

2023-11-09 | 08:30

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

0 مشاهدة

حدّدت أمانة بغداد جملة ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تتضمن شروطا محددة لطريقة لصق الاعلانات وأين يجب وضعها.

أما في حال المخالفة، فيتم ضبط المخالفات من قبل البلديات وفرض الغرامات.

ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟
التفاصيل في الفيديو

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا