انت الان تتابع خبر ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حدّدت أمانة بغداد جملة ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تتضمن شروطا محددة لطريقة لصق الاعلانات وأين يجب وضعها.

أما في حال المخالفة، فيتم ضبط المخالفات من قبل البلديات وفرض الغرامات.

ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟

التفاصيل في الفيديو

https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473160-638351103558172162.jpg