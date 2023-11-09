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انت الان تتابع خبر ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدّدت أمانة بغداد جملة ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تتضمن شروطا محددة لطريقة لصق الاعلانات وأين يجب وضعها.
ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟ https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473160-638351103558172162.jpg
أما في حال المخالفة، فيتم ضبط المخالفات من قبل البلديات وفرض الغرامات.
ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟
التفاصيل في الفيديو
2023-11-09 | 08:30Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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حدّدت أمانة بغداد جملة ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تتضمن شروطا محددة لطريقة لصق الاعلانات وأين يجب وضعها.
ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟
أما في حال المخالفة، فيتم ضبط المخالفات من قبل البلديات وفرض الغرامات.
ما هي شروط لصق الاعلانات وما هي المواد المسموح استخدامها؟
التفاصيل في الفيديو
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