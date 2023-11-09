فريق مركز الملك سلمان يلتقي ممثل اليونيسيف في مصر لبحث مساعدات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية أمس لبحث سبل تقديم المساعدات للمتضررين في قطاع غزة.



اجتمع فريق المركز في هذا الإطار في القاهرة مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في مصر جيرمي هوبكنز.



ناقش الجانبان خلال اللقاء خطة الاستجابة الصادرة في نوفمبر للعام 2023 م الخاصة بدولة فلسطين، وكذلك مجالات الشراكة والتعاون في حالات الطوارئ لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة وآليات تسريع وصول المساعدات للمستفيدين وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يعمل عليها المركز.