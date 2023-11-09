"الجدعان" يفتتح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح وزير المالية السعودى محمد الجدعان اليوم الخميس بالرياض أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي وسط حضور مكثف من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.

فرص التعاون المشتركة بين الدول العربية والأفريقية



يبحث المؤتمر على مدار 7 جلسات العلاقات وفرص التعاون المشتركة بين الدول العربية والأفريقية . وفى الجلسة الأولى التى جاءت بعنوان "الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة" تم بحث تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة بينما تسلط الجلسة الثانية التى ستبدأ بعد قليل الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".

تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم



ويقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وأفريقيا؛ ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك من خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري.. مفتاح النمو الاقتصادي".

كما يناقش المؤتمر فى الجلسه الخامسه مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية والتى تأتي بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ تليها الجلسة السادسة بعنوان "إعادة تصور السياحة.. وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، والتي ستبحث تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.

خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة



ويختتم المؤتمر جلساته بالجلسة السابعة التي تأتي بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" والتي يُنتظر أن تسلط الضوء على الـدور المحـوري لمؤسسات وبنـوك وصناديـق التنميـة السـعودية والعربيـة فـي رسـم مسـتقبل أفريقيا المسـتدام والمزدهـر.

وتحقيقًا لهدف المؤتمر المتمثل في تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، يتم توقيع اتفاقيات واستثمارات متنوعة في مجالات مهمة مثل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الأفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.

يذكر أن العلاقات السعودية الأفريقية قد شهدت تطورت كبيرا خلال الفترة الماضيه تم تتويجها بالدعم المعلن من قبل القيادات الأفريقية كافة لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030.

كانت المملكة قد التزمت ضمن مجموعة G20 بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتقديم الدعم له لمساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م.

وتشارك المملكة المجتمع الدولي في إيجاد الحلول والمعوقات الاقتصادية والرقمية للدول الأفريقية.