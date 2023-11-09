رئيس مالاوى ونائب رئيس وزراء موريشيوس فى الرياض لحضور القمة السعودية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل إلى الرياض اليوم الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والسفير غير المقيم لجمهورية ملاوي لدى المملكة يونس عبدول كريم.

كما وصل الرياض اليوم ممثل رئيس جمهورية موريشيوس نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي الدكتور محمد أنور هوسنو، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

كان في استقبال نائب رئيس الوزراء في مطار الملك خالد الدولي، رئيس بعثة الشرف ماجد بن صالح بن شويل.