شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المرشح الرئاسى فريد زهران يعرض برنامجه الانتخابى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

كما أعلنت الحملة أنه سيتم عقد مؤتمرين جماهريين الجمعة والسبت 10 . 11 نوفمبر بمحافظة أسيوط، كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيرى بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيرى بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.