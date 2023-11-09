مسؤول إسرائيلي لـ"CBS": إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أنّ حماس جادة بإطلاق سراح الأسرى

نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أنّ "حماس" جادة في إطلاق سراح الأسرى".

ويأتي ذلك في وقت أكّدت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" عن مطلعين، المناقشات لإطلاق "حماس" أسرى منهم أميركيون مقابل توقف قصير للعملية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد تقارير إعلامية سابقة أفادت عن المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين:، أنّ مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الأسرى"، مشيرة إلى انّ "التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 أسيرًا ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام".

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنّ "قطر تلعب دورا في الوساطة كما فعلت في عمليتين سابقتين للإفراج عن الأسرى".

وفي وقت سابق، رأت "نيويورك تايمز" أنّ ما قاله وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن، أمس، إنه يجب توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية بمجرد انتهاء الحرب، "هي أقوى إشارة حتى الآن من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول ما تود رؤيته في نهاية قتال إسرائيل ضد حماس. لكن ما ستفعله إسرائيل في غزة غير واضح إلى حد كبير".