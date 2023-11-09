بلينكن دعا الصين إلى المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين إلى "المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار" مثل إطلاق صواريخ محظورة. واشار بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، الى ان "الصين تتمتع بعلاقة فريدة مع كوريا الشمالية. ونتيجة لذلك أصبح لديها تأثير حقيقي، ونحن نأمل في أن تستخدم الصين هذا النفوذ لتأدية دور بنّاء في إبعاد كوريا الشمالية عن هذا السلوك غير المسؤول والخطر".

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