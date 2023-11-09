المفوض العام لوكالة الأونروا: المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب

اشار المفوض العام لوكالة الأونروا، الى ان "وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة"، لافتا الى ان "المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب".
واوضح ان "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة"، مؤكدا ان "على وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار". ورأى انه "يجب أن ينتهي الحصار على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".
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