مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة: 18 مستشفى خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب

اعلن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة ان "18 مستشفى خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب"، لافتا الى ان "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في القطاع تتصاعد".

ودخلت الحرب يومها الـ34 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 352.