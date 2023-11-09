كتائب "القسام": دمَّرنا دبابةً إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة "الياسين 105"

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "تدمير دبابةً إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105".

وأمس، أشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أننا "وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا"، لافتاً الى أن "مجاهدينا يدمرون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة بين صفوف العدو، ونحن نناور بقوات النخبة من مجاهدينا ونلتف لضرب العدو في صفوفه الخلفية وننصب الكمائن له ولدباباته".

وأكد أنه "بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم، كاشفاً أننا "سنعرض خلال الدقائق القادمة جانبا من عظمة مجاهدينا وقتالهم للعدو المتحصن في البنايات واصطياد دباباته وتدميرها، وهذا غيض من فيض مما يفعله وسفعله مجاهدونا".